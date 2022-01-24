Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

Точные цифры озвучивать пока рано, но по предварительным подсчетом рост выручки АО «Новосибирскхлебопродукт» (НХП), в сравнении с прошлым годом, составил порядка 30-35%, говорится в сообщении финансового консультанта компании — ООО «Юнисервис Капитал».

Доля экспорта в выручке НХП за год увеличилась с 48% до 60%. В компании считают, что это оптимальное соотношение, которое обеспечивает устойчивое финансовое положение компании и постоянный валютный поток.

— Ярко выраженная положительная динамика достигнута, в том числе, за счет роста рыночных цен, но и количественные показатели тоже не уменьшились. В целом, из СФО было вывезено порядка 4 млн тонн зерна, что на 1,5 млн тонн больше среднего показателя — это серьезный прирост в объеме валового производства, — уточняется в сообщении.

Высокая урожайность в регионе, в свою очередь, обусловлена вводом новых земель, увеличением объемов применяемых удобрений, обновлением и модернизацией парка техники, которая позволяет значительно снизить потери при уборке урожая и в целом повысить продуктивность отрасли растениеводства. В НХП прогнозируют, что профицит этот будет нарастать и в будущих периодах, что потребует расширения каналов сбыта.

При этом зерновой сезон 2020/21 в целом был непростым и ожидаемо завершился квотированием и введением государственных пошлин.

— Государство по историческому принципу всерьез регулирует рынок. Однако это не означает, что нельзя работать — можно и нужно, но желательно при этом диверсифицировать продуктовую матрицу за счет тех видов продукции, которые не попадают под государственное регулирование, — говорит генеральный директор АО «НХП» Сергей Соколов. — В наступившем году, во втором полугодии текущего зернового года, сохранится регуляторика и квотирование. Казахстан, переживший засуху, станет хорошим потребителем сибирского зерна, несмотря на события, которые там происходят. Жизнь идет своим чередом, и экспортные контракты казахских мукомолов в Афганистан по программам ООН сохраняются.

Что касается прогнозов на будущий урожай, то некоторые эксперты, оценивая состояние озимых, прогнозируют снижение валового сбора, но весной, при необходимости, у аграриев будет возможность пересеять культуру, поэтому это далеко не приговор и не точка.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Турция, Казахстан, Монголия, Иран, Албания.