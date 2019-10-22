Подписано соглашение с Фондом «Сколково» о сотрудничестве в сфере инноваций

Соглашение о сотрудничестве и проведении совместных работ в инновационной сфере между правительством Новосибирской области, Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») и Сибирским отделением Российской академии наук подписано во время работы на форуме в Сколково «Открытые инновации — 2019», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Подписи под документом также поставили и председатель СО РАН Валентин Пармон.

— С подписанием соглашения компании региональных операторов фонда «Сколково», в том числе, зарегистрированные в Новосибирском Академпарке, получают возможность использовать все возможности и инструменты поддержки фонда «Сколково». Мы не намерены останавливаться на этом, и договорились нарабатывать новые инструменты продвижения, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович отметил, что Новосибирская область является одним из ведущих центров российской науки и инновации.

— В Новосибирске самое подвижное, самое активное сообщество ученых и людей, которые хотят воплотить идею в практику. Заработать на этом деньги, в том числе. И это хорошо. Для Новосибирской области создание рабочих мест, в том числе в наукоемкой, в инновационной сфере – приоритет, – сказал он.

Отмечается, что соглашение направлено на развитие технологического предпринимательства и формирования успешных технологических стартапов. Основными направлениями сотрудничества являются разработка и реализация совместных инфраструктурных, общественных и правовых инициатив по вопросам стимулирования наукоемкой инновационной деятельности; аналитическая поддержка перспективных проектов в виде форсайтов, стратегических сессий и исследований рынков; развитие инфраструктуры перспективных исследований; содействие в коммерциализации результатов исследований и разработок; популяризация наукоемкой инновационной деятельности, распространение современных научно-технологических знаний и умений, ознакомление профессионального сообщества с современной инновационной инфраструктурой, в том числе путем участия в совместных мероприятиях по вопросам технологического развития, трансфера технологий и формирования новых рынков.

Напомним, что в 2017 году подписан меморандум о создании регионального оператора «Сколково» на базе Технопарка Новосибирского Академгородка. Новосибирская область стала одним из первых регионов, поддержавших инициативу по созданию региональных операторов «Сколково» в своих технопарках.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области