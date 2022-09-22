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Новые школы в Новосибирской области обойдутся без концессионера

  • 22/09/2022, 10:14
Автор:
школы Новосибирска
Депутаты поинтересовались у чиновников: как удалось продавить иной механизм строительства школ, если раньше заявлялось, что это невозможно?

Две новые школы в поселках Марусино и Толмачево первоначально планировали построить в рамках концессии. Теперь они будут строиться за счет бюджетных средств. Такая информация была предоставлена в ходе заседания комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности при обсуждении корректировок в бюджет области в 2022 году.

Правильно понимаю, что школы, которые при принятии бюджета были предусмотрены как концессионные, сейчас идут обычной строкой по 44-ФЗ (Закон о госзакупках. Ред.)? И, главное, сохраняются федеральные деньги? с таким вопросом к чиновникам регионального правительства обратилась вице-спикер Заксобрания Ирина Диденко. Суммы предполагавшихся концессионных выплат по этим объектам вице-спикер не обозначила.

Как следует из ответа министра образования области Сергея Федорчука, в рамках второй очереди строительства школ в регионе правительством области было принято решение об отказе от концессионного соглашения по строительству школ в селах Марусино и Толмачево. Объекты будут реализовываться в рамках федерального закона о госзакупках за счет федеральных средств.

Новости Новосибирска

«Школьную» концессию не спешат согласовывать ключевые министерства

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив припомнил чиновнику непростую историю концессий по строительству школ в Новосибирске. Напомним, в прошлом году эта тема в региональном парламенте обсуждалась очень жестко.

Вы же нам рассказывали, что это невозможно, заявил он, обращаясь к Федорчуку. А теперь можно? И вы решили строить школы в Новосибирске за федеральные деньги, о чем мы говорили изначально, так? Мне не хочется все тонкости рассказывать. Но вы нам упорно рассказывали, что за федеральные деньги невозможно школы строить, только по концессии.

По словам министра, на это удалось получить согласие федеральных структур.

Хотел бы выразить благодарность губернатору, правительству Новосибирской области, прокомментировал итоги обсуждения председатель комитета Федор Николаев. Несмотря на то, что строительство школ в Марусино и Толмачево не вошло в концессию прошлого года, правительством были внесены предложения по изменению закона о бюджете. Эти школы сейчас включены в бюджет. Выражаю уверенность, что строительство новых школ будет завершено в ближайшее время, и результатом станет снижение социальной напряженности по данным сельсоветам.

Напомним, что в настоящее время на территории Новосибирска в рамках концессии планируется строительство шести школ. В августе на пресс-конференции и.о министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков заявлял, что концессионер сорвал все сроки выхода на площадку.

новости Новосибирска

«Школьный» концессионер выбивается из графика

 Строительство школ по концессии  — глобальный федеральный проект ГК «Просвещение» и ВЭБ.РФ. В Новосибирске его реализует ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение». В рамках первой очереди в Новосибирске планируется построить шесть школ: на улицах Выборной, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах. Что касается следующих очередей, то, как рассказывал заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев в июне,  правительство РФ пересмотрело принцип их финансирования в сторону 44-ФЗ. В Новосибирске по этому проекту планируется построить школу на улице Забалуева (Ленинский район), новое здание лицея №185, а также еще шесть общеобразовательных учреждений: на улицах Степной (Ленинский), Лебедевского (Заельцовский), Кубовой (Заельцовский), Твардовского (Первомайский), Петухова (Кировский) и Авиастроителей (Дзержинский).

По соглашению, строительство в Новосибирске школ первой очереди должно стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) — около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования). Рассчитываться за школы область будет до 2036 года и заплатит 14,67 млрд рублей, из них 5,9 млрд — безвозмездно из федерального бюджета, 8,7 млрд — из областного. Средняя нагрузка на областной бюджет в эксплуатационной фазе — 627 млн рублей в год.

На заседании комитета по бюджету регионального парламента 21 сентября министр экономического развития Лев Решетников сообщил депутатам, что стоимость строительства концессионных школ в Новосибирске изменится после завершения госэкспертизы. До этого депутаты жестко раскритиковали резкое удорожание поликлиник.

Стоит отметить еще один нюанс — недавно мэрия Новосибирска объявляла тендер по выбору подрядчика на строительство школы №57 по 44-ФЗ. Стартовая цена контракта была заявлена 1,38 млрд рублей. На торги не подано ни одной заявки. Участники рынка объяснили это неактуальными ценами.

 

Ранее редакция сообщала о том, какие школы Новосибирской области переполнены в большей степени.

 

Фото flickr — Gensa Gensa

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Рубрики : Власть Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : школы Новосибирска школы в концессию Строительство школ


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