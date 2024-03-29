Скончалась экс-начальник департамента образования в Новосибирске

Скончалась экс-начальник департамента образования мэрии Наталья Копаева. Она ушла из жизни 28 марта. Как сообщается на информационно-образовательном портале, причина смерти не разглашается.

Подчеркивается, что Копаева внесла огромный вклад в развитие педагогического сообщества.

— Это тяжелая утрата для всех нас: родных и близких людей, коллег, соратников, друзей, учеников, педагогического и делового сообщества нашего города. Примите мои глубокие соболезнования, — говорится в сообщении Олега Клемешова, исполняющего обязанности мэра Новосибирска.

Она стала начальником департамента образования столицы Сибири в 2012 году и покинула пост через несколько лет, 30 декабря 2015 года.

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