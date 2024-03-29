В Ханты-Мансийске олимпийские чемпионы выйдут на старт Югорского лыжного марафона

6-7 апреля в Ханты-Мансийске знаменитые олимпийские чемпионы – золотой призер Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков, бронзовые медалисты Иван Алыпов и Алексей Петухов, а также неоднократный призер игр и трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов выйдут на дистанцию 50 км Югорского лыжного марафона, сообщает пресс-служба группы ВТБ. С 2013 года такого рода мероприятия совместными усилиями проводят правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке банка «Открытие» (входит в группу ВТБ).

В старте пятикилометровой гонки примут участие золотые медалисты Олимпийских игр по биатлону Юрий Кашкаров (Сараево-1984), Ольга Зайцева (Турин-2006, Ванкувер-2010), Светлана Слепцова (Ванкувер-2010) и серебряный призер Сочи-2014 Ольга Вилухина.

Самому старшему участнику соревнований – 80 лет, а младшему – всего 1 год.

Кроме того, впервые в Югре на лыжах побегут студенты отечественных вузов из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, ОАЭ, Египта, Ирана, сообщил олимпийский чемпион, президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев.