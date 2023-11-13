Скончалась известный драматург и сценарист из Новосибирска Нина Садур

После продолжительной болезни скончалась известная драматург и сценарист уроженка Новосибирска Нина Садур. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила ее дочь Екатерина.

— В воскресенье, 12 ноября 2023 года, моя мама Садур Нина Николаевна в 11.40 по московскому времени отошла ко Господу, — написала Екатерина Садур в социальных сетях.

Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. В 80-х уехала в Москву учиться в литературном институте и осталась там навсегда.

Из-под ее руки вышел бестселлер «Чудная баба». А московские театры продолжают ставить на сцене ее произведения «Ехай», «Панычка» и так далее.

Ранее редакция сообщала о том, что создатель оркестра народных инструментов Борис Гурин скончался в Новосибирске.