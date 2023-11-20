Спасатели вытащили собаку из заброшенного погреба в Новосибирске

Спасатели помогли собаке выбраться из заброшенного погреба. Об этом сообщает пресс-служба спасателей МАСС.

19 ноября спасателям поступил тревожный звонок. Оказалось, что четвероногий друг не мог выбраться из заброшенного погреба. Для эвакуации пришлось установить лестницу и спуститься в кромешную тьму. Пес оказался настолько умным, что сам сразу поднялся на поверхность по ступенькам.

― Давай вылезай. Молодец какой! Ты первый такой, ― восхитились спасатели во время спецоперации.

Один из мужчин заметил, что бывший пленник погреба чипирован.

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