Спасатели вытащили собаку из заброшенного погреба в Новосибирске

Спасатели помогли собаке выбраться из заброшенного погреба. Об этом сообщает пресс-служба спасателей МАСС.
19 ноября спасателям поступил тревожный звонок. Оказалось, что четвероногий друг не мог выбраться из заброшенного погреба. Для эвакуации пришлось установить лестницу и спуститься в кромешную тьму. Пес оказался настолько умным, что сам сразу поднялся на поверхность по ступенькам.
― Давай вылезай. Молодец какой! Ты первый такой, ― восхитились спасатели во время спецоперации.
Один из мужчин заметил, что бывший пленник погреба чипирован.
Ранее редакция сообщала о том, что мама выжившего вахтовика из Новосибирска рассказала о сыне.
Фото со страницы спасателей МАСС в Вконтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги :