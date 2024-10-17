На 56-м году скончался известный омский ресторатор Ян Скопин. Об этом сообщили «Коммерческие Вести» со ссылкой на друзей ресторатора. Причина смерти не уточняется.

Ян Скопин открыл первый винный бутик в Омске в 1995 году, в 2004 бутик Skopin появился в Новосибирске. В 2008 году предприниматель открыл в Новосибирске ресторан Skopin, а в 2013 году запустил бар и ресторан «Хороший год».

В 2010 году Скопин открывал энотеку в Красноярске, но через два года проект закрылся.

В 2023 году ресторан Яна Скопина вошёл в топ-100 лучших заведений России по версии независимой ресторанной премии Wheretoeat.

В 2024 году Ян Скопин вошел в шорт-лист специальной номинации «Сомелье года» по версии экспертов Wheretoeat Siberia 2024.

Редакция выражает соболезнования родним и близким Яна Скопина.