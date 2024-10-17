Новосибирская область попала в два антирейтинга по количеству ДТП

Новосибирская область ухудшила свои позиции в двух антирейтингах по количеству ДТП за девять месяцев 2024 года. Статистику по дорожно-транспортным происшествиям в российских регионах опубликовало аналитическое агентство «ПромРейтинг».

По данным аналитиков, в регионе с января по сентябрь произошло 225 наездов на пешеходов, совершенных по их же вине. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, поэтому регион поднялся на две строчки в антирейтинге и занял шестую строчку.

В целом по России с января по сентябрь совершено 7884 наезда на пешеходов по их же вине, что на 7,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возглавил топ-10 регионов по этому показателю город Москва. Здесь под колеса автомобилей попали 466 пешеходов. На втором месте — Санкт-Петербург (381 наезд), на третьем — Краснодарский край (343 наезда). Замыкает десятку Красноярский край, где совершено 205 наездов на пешеходов по их же вине (+13,9% больше, чем в 2023 году).

По количеству ДТП с участием детей-пешеходов Новосибирская область также ухудшила свои позиции и переместилась с восьмого места на пятое. За девять месяцев в регионе зафиксировано 153 таких ДТП.

В конце мая глава ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков сообщил, что в регионе в 2024 году возросло число ДТП с участием детей.

Всего за 3 квартал 2024 года на дорогах страны произошло 5214 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов. Отмечается, что это единственный показатель из взятых к исследованию, который сохраняет отрицательную динамику.

В тройке лидеров по общему количеству дорожно-транспортных происшествий — город Москва (6559 ДТП), Краснодарский край (4492 ДТП) и Нижегородская область (3375 ДТП). Также в топ-10 вошли город Санкт-Петербург, Московская и Челябинская области, Республика Татарстан, Красноярский край, Тюменская область и Республика Башкотарстан.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области выявлено более 200 преступлений в автостраховании. Самыми популярными являются спровоцированное или сымитированное ДТП.