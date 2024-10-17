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«Новосибирскхлебопродукт» собирает пророщенное зерно нового урожая

  • 17/10/2024, 19:00
Автор: Юлия Данилова
«Новосибирскхлебопродукт» собирает пророщенное зерно нового урожая
Ранее Минсельхоз области сообщал, что его готовы покупать хлебокомбинаты Узбекистана и Казахстана

Большая часть зерна урожая 2024 года в Новосибирской области, это 4-й и 5-й класс. Об этом пишет BFM-Новосибирск со ссылкой на генерального директора ООО «Новосибирскхлебопродукт» Сергея Соколова. По его словам, пшеница 3-го класса сегодня в среднем стоит 13-14 тысяч рублей за тонну, более низкого класса — 9-10 тысяч рублей за тонну.

Экспорт зерновых из Сибири в Казахстан рухнул на 36%

Экспорт зерновых из Сибири в Казахстан рухнул на 36%

При этом эксперт подчеркнул, что география экспорта в этом году для новосибирских аграриев существенно снизилась. Закрылся Казахстан, которые ранее покупал в Сибири 2-3 млн тонн зерна. До конца года заморозила импорт зерна КНР, которая ранее закупала пшеницу 5-го класса. Также Китай планирует на 5 месяцев отказаться от ячменя. В тоже время Сергей Соколов отмечает, что сибирские аграрии выходят в другие страны. В этом году для округа открылся Вьетнам.

Глава «Новосибирскхлебопродукта» также отметил, что его компания начала консолидировать объемы пророщенного зерна.

Напомним, на октябрьском заседании комитета по АПК регионального парламента министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов отмечал, что качество собираемого урожая в регионе снижается. Он прогнозировал, что большая часть зерна будет четвертого класса.

— Мы недавно выезжали в командировку в Узбекистан, где обсуждалась возможность появления нашей зерновой продукции в свободной экономической зоне. Узбекистан готов закупать для хлебокомбинатов пророщенное зерно с содержанием до 50%, так как понимают ситуацию с урожаем зерновых. В Казахстане, где также в этом году неблагоприятные агроусловия, готовы делать закупки с содержанием до 15% пророщенного зерна. Афганистан, Иран, Пакистан заинтересованы в приобретении наших продуктов перемола, — пояснял министр.

При этом он признавал, что цены на экспорт зерна, с учетом тарифов на перевозки по Казахстану, для сибирских аграриев невыгодны — около 8 тысяч рублей за тонну.

По данным Минсельхоза, по итогам 2024 года регион планирует экспортировать продукции АПК на 485,5 млн долларов.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область планирует собрать в 2024 году 2,8 млн тонн зерна. Ожидаемая цифра превышает показатели прошлого года

Фото предоставлено пресс-службой Минсельхоза Новосибирской области.

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Рубрики : Бизнес Агропром ВЭД

Регионы: Сибирь Новосибирск Китай Казахстан Вьетнам

Теги : экспорт зерна урожай зерновых пророщенное зерно


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