«Новосибирскхлебопродукт» собирает пророщенное зерно нового урожая

Большая часть зерна урожая 2024 года в Новосибирской области, это 4-й и 5-й класс. Об этом пишет BFM-Новосибирск со ссылкой на генерального директора ООО «Новосибирскхлебопродукт» Сергея Соколова. По его словам, пшеница 3-го класса сегодня в среднем стоит 13-14 тысяч рублей за тонну, более низкого класса — 9-10 тысяч рублей за тонну.
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Глава «Новосибирскхлебопродукта» также отметил, что его компания начала консолидировать объемы пророщенного зерна.
Напомним, на октябрьском заседании комитета по АПК регионального парламента министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов отмечал, что качество собираемого урожая в регионе снижается. Он прогнозировал, что большая часть зерна будет четвертого класса.
— Мы недавно выезжали в командировку в Узбекистан, где обсуждалась возможность появления нашей зерновой продукции в свободной экономической зоне. Узбекистан готов закупать для хлебокомбинатов пророщенное зерно с содержанием до 50%, так как понимают ситуацию с урожаем зерновых. В Казахстане, где также в этом году неблагоприятные агроусловия, готовы делать закупки с содержанием до 15% пророщенного зерна. Афганистан, Иран, Пакистан заинтересованы в приобретении наших продуктов перемола, — пояснял министр.
При этом он признавал, что цены на экспорт зерна, с учетом тарифов на перевозки по Казахстану, для сибирских аграриев невыгодны — около 8 тысяч рублей за тонну.
По данным Минсельхоза, по итогам 2024 года регион планирует экспортировать продукции АПК на 485,5 млн долларов.
Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область планирует собрать в 2024 году 2,8 млн тонн зерна. Ожидаемая цифра превышает показатели прошлого года.
Фото предоставлено пресс-службой Минсельхоза Новосибирской области.
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