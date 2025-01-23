Самолет «Уральских авиалиний» под Новосибирском разберут до февраля

В Новосибирской области завершается разбор самолёта уральской авиакомпании, который приземлился на пшеничном поле фермера в Убинском районе. На данный момент инженерно-технический персонал авиакомпании завершает демонтаж деталей и узлов с воздушного судна Airbus А320, борт которого имеет регистрационный номер RA-73805.

В первую очередь при демонтаже были извлечены внутренние детали пассажирского салона и кабины пилотов, которые в середине октября были отправлены в Екатеринбург.

Сейчас сняты двигатели со всем сопутствующим оборудованием, капоты и реверсы. Убрана вся электроника: компьютеры, датчики и антенны. Последними были удалены стойки шасси. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение готовы к утилизации.

— Все снятые компоненты в ближайшее время прибудут в Екатеринбург, где пройдут процедуру проверки и оценки возможности дальнейшей эксплуатации. Полностью вывезти все элементы воздушного судна с поля авиакомпания планирует не позднее февраля 2025, — говорится в сообщении «Уральских авиалиний».

Напомним, авиаинцидент произошел 12 сентября 2023 года. Борт «Уральских авиалиний» следовал по маршруту «Сочи — Омск», но выполнил аварийную посадку на территории Новосибирской области. К счастью, 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка, остались живы. Аэробус успешно перезимовал в поле, но возвращать его в летный строй перевозчик не планирует.

В декабре 2023 года стало известно, что пилотов, посадивших самолет, попросили уволиться. В апреле 2024 сообщалось, что пилоты работают грузчиком и таксистом, так как их не возвращают к полетам.

Ранее редакция сообщала о том, что самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать на запчасти в поле под Новосибирском. Жители Убинского района активно постили снимки лайнера в соцсетях.