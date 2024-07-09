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В Новосибирске завершилось общественное обсуждение концепции развития Соснового бора

  • 09/07/2024, 19:35
Автор: Оксана Мочалова
В Новосибирске завершилось общественное обсуждение концепции развития Соснового бора
Некоторые горожане считают предполагаемый план благоустройства «избыточным» и опасаются превращения бора в парк.

В Новосибирске подвели итоги общественного обсуждения концепции развития территории Соснового бора. Оно проходило на портале «Зеленый Новосибирск» с 12 по 18 июня. Согласно протоколу, за время обсуждения от горожан поступило 38 предложений и вопросов.

— Не нужно строить беседки, потому что со временем они придут опять в запустение, будут местом притяжения для распития спиртных напитков и готовки шашлыка. Но не местом посидеть, книжку почитать, — считает один из респондентов.

Разработчики концепции отметили, что «беседок» в традиционном понимании для шашлыков в Сосновом бору не предполагается.

— Предусмотрены входные группы в основных узлах входа в сосновый бор с навесами для защиты от солнца и дождя, — ответили они.

В Новосибирске завершилось общественное обсуждение концепции развития Соснового бора

Источник фото: портал «Зеленый Новосибирск», автор- разработчики концепции

Некоторые горожане считают предлагаемый объем благоустройства избыточным. Они опасаются уменьшения рекреационной зоны и превращение бора в парк:

  • Важно сохранить массив деревьев — это легкие города. В Новосибирске все меньше и меньше зелени, воздуха соответственно тоже. Нужно почистить дорожки и заросли, но не больше.
  • Проект противоречит целям национального развития. Президент 7 мая 2024 года издал Указ 309. В нем также в разделе Экология говорится о критерии оценки чиновников: сохранение лесов. Сохраняйте лес. Не превращайте его в парк.
  • Категорически против замены городского леса на парковочные места, павильоны, площадки для отдыха и другие площадки. Благоустройство — это когда поблизости или вместо парковок, площадок, строений обустраиваются леса, луга, водно-болотные угодья, когда сохраняются и восстанавливаются экосистемы.
  • Я считаю нельзя обустраивать парки в городских лесах. Парки необходимо обустраивать исключительно на пустырях, с высадкой крупномерных деревьев. За последние 20 лет, Новосибирск из уютного зеленого города превратился в асфальто-бетонные джунгли. По уровню запыленности и загазованности воздуха, наш город занимает одно из первых мест в России. Мы должны бороться за каждое дерево! Наведите порядок в Сосновом бору в соответствие с Лесным кодексом, и больше ничего не нужно!

Однако, разработчики проекта отметили, что реконструкция территории бора не предполагает изменения зонирования и не противоречит Лесному кодексу РФ.

— Сосновый бор остается в границах городских лесов, концепцией не предполагается изменение зонирования территории природной зоны Р-1 на любую другую. Размещение элементов благоустройства на территории городских лесов не противоречит Лесному кодексу РФ, — отметили они.

Отдельные предложения будут рассмотрены на этапе разработки дизайн-проекта. В проекте могут появиться обустроенные подходы к озеру Беличьему и вход в парк с улицы Александра Невского. Кроме того, разработчики рассмотрят продление смотровой площадки до центра озера Лесного.

В Новосибирске завершилось общественное обсуждение концепции развития Соснового бора

Источник фото: портал «Зеленый Новосибирск», автор- разработчики концепции

Тем не менее, некоторые идеи были отклонены. Горожанам, предложившим предусмотреть в Сосновом бору возможность трейловых забегов и спортивных мероприятий, разработчики напомнили, что данная территория предусмотрена только для проведения любительских спортивных мероприятий.

Кроме того, исключена возможность создания лодочного причала с арендой катамаранов на реке Ельцовке.

— Река Ельцовка относится к федеральной собственности, изменение ее русла запрещено Законодательством,— говорится в ответе.

Площадь благоустройства составит не менее 96,29 га. Работы планируется завершить до 2030 года. Территория бора будет поделена на три зоны. Активная зона расположится ближе к главному входу в парк. Здесь будут размещены сцена, аттракционы, кафе, пункты проката спортивного инвентаря и др. Средняя зона будет предназначена для прогулок, пробежек. Авторы предусмотрели  беговые, велосипедные и конные маршруты. Третья зона будет минимально затронута благоустройством, она расположится в глубине парка. Всего в бору планируют создать 6 детских площадок, 11 спортивных и 20 площадок отдыха. На территории будут установлены туалеты, заменено освещение. Входы в бор перекроют шлагмаумами.

Ранее редакция рассказывала, что в Инюшенском бору Новосибирска обновят только зелёные насаждения. За этот вариант проголосовали 1216 горожан.

Фото из презентации на портале «Зеленый Новосибирск», автор-НГАУДИ, СИАСК

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Сосновый бор озеленение благоустройство


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