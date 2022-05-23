Скупка ювелирных изделий с безупречной репутацией

Выгодная скупка ювелирных изделий

«Базисголд» осуществляет скупку ювелирных изделий с безупречной репутацией. Компания «Базисголд» (сайт: https://bazisgold.ru/) работает в этой сфере с 2012 года. Хорошая репутация подкрепляется сотнями положительных отзывов. Количество довольных клиентов составляет несколько тысяч.

На сайте указаны реальные цены. Расценки на выкуп максимальные, гораздо выше, чем у конкурентов. К преимуществам также можно отнести:

удобное месторасположение;

гарантию честной сделки;

безопасность.

Более 30% клиентов обращаются по рекомендации.

Условия сделки абсолютно прозрачные, клиенты видят, сколько весит изделие, и получают за него хорошие деньги. Честные весы исключают возможность махинаций.

Сделки осуществляются в оборудованных операционных кассах, клиентам не требуется предоставлять отчетность в налоговые органы.

Офис компании находится в 1 минуте ходьбы от метро Курская. Клиенты могут пользоваться парковкой.

Как происходит сделка?

На первом этапе определяется проба изделия. Эксперты оценщики смотрят на ювелирные клейма, сравнивают их с эталонными образцами. Клиент заранее может узнать минимальную стоимость, сумму, которую сможет получить до посещения офиса.

Эксперты определяют категорию изделия, его основные параметры, осматривают на предмет наличия повреждений.

На следующем этапе определяется масса и стоимость минералов. Характеристики драгоценных вставок влияют на конечную цену.

Помимо этого, определяется дополнительная стоимость. Изделие может представлять культурную или историческую значимость, в этом случае цены увеличивается. Оценка ликвидности выполняется максимально точно.

На финальном этапе составляется акт оценки, итоговая стоимость выкупа.

В скупку можно сдать любые ювелирные изделия, выполненные из золота или серебра. Компания также выкупает украшения с бриллиантами, слитки из драгоценных металлов, инвестиционные монеты.

Цены, указанные на сайте, прозрачные – дополнительные вычеты отсутствуют. Весы тоже честные, клиент присутствует при проведении оценочной процедуры и видит реальную массу на сертифицированных весах. Вероятность обмана исключается.

Эксперты не занижают проб. Процедура оценки занимает от 5 до 15 минут. Оформление документов с соблюдением всех требований законодательства длится всего пару минут.

При заключении сделки нужно обязательно иметь при себе паспорт.

Документы и сертификаты на ювелирные изделия не требуются, главное – это проба и качество реализуемого металла.

Продавать ювелирные украшения в «Базисголд» выгодно. Цены регулярно обновляются с учетом текущих рыночных колебаний. Подать заявку можно по телефону, расчет суммы к выплате займет минимальное количество времени.

Превращайте ювелирные изделия в деньги быстро, без риска и финансовых потерь.