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В Новосибирске появилась ипотека 5,5%: на квартиры в 5 минутах от станции метро «Заельцовская»

  • 23/05/2022, 15:32
новости бизнеса
ГК «Расцветай» предлагает квартиры в масштабном проекте «Расцветай на Красном» по субсидированной ставке 5,5%.

Минимальная ставка по программе «Ипотека с господдержкой» составит 5,5%**. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости квартиры, срок — до 30 лет

«Расцветай на Красном» — композиция из 12 зданий переменной этажности, объединенных в архитектурный ансамбль. Общая площадь проекта — около 9 га. В проекте представлены дома от 3 до 30 этажей.

Преимущества локации «Расцветай на Красном»: 5 минут до метро, развитая социальная инфраструктура и хорошая транспортная развязка.

Жилой комплекс компании «Расцветай» подходит семьям с детьми. С одной стороны, это выстроенная жизнь в центре города-миллионника, сложившаяся социальная инфраструктура района. А с другой — безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера. 7 детских садов, 8 школ (среди которых — лицей № 159, гимназия № 9, частная школа «Аврора»), ТРК «Ройял Парк», ТРЦ «Калина Центр» — все в шаговой доступности.

Рядом с ЖК «Расцветай на Красном» расположены знаковые зеленые зоны и места отдыха новосибирцев: зоопарк имени Р.А. Шило и Дендрологический парк.

новости бизнеса

Придомовая территория «Расцветай на Красном» зонирована для разных сценариев активностей и отдыха.

Придомовая территория зонирована для разных сценариев активностей и отдыха. Площадка для детей 3-6 лет оборудована для игр с песком и водой. Беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, спортивное оборудование для полноценных силовых, кардиотренировок и растяжки, беседки для общения будут интересны как подросткам, так и взрослым.

Новости бизнесаОфис продаж «Расцветай на Красном»:
Красный проспект, 165
тел.: +7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
VK
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Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектная декларация: наш.дом.рф
** При условии комплексного страхования. Банк-партнер: Банк ДОМ.РФ

Фото предоставлены пресс-службой компании

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость ипотека


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