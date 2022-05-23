Рекламодателям

Новосибирск получит дополнительные деньги на ремонт дорог

  • 23/05/2022, 15:58
Автор:
новости Новосибирска
Это субсидии из резервного фонда правительства РФ.

По решению губернатора правительство региона направит дополнительно 235 млн рублей на ремонт дорог Новосибирска. Средства будут выделены на реализацию мероприятий государственной региональной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в виде субсидий за счет резервного фонда правительства Российской Федерации.

новости Новосибирска

Мэрия Новосибирска надеется получить дополнительные деньги от «Росавтодора» на ремонт дорог

На пресс-конференции в середине мая мэр Новосибирска Анатолий локоть сообщал, что город рассчитывает получить дополнительные федеральные деньги на ремонт дорог. О какой сумме идет речь он не уточнял.

— На дорожные ремонты в этом году Новосибирску выделены 2,37 млрд рублей. Это на 1 млрд меньше, чем годом ранее. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы увеличить финансирование, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

При этом глава города перечислял объекты, которые муниципалитет хотел бы отремонтировать на дополнительные средства: приступить к ремонту проспекта Дзержинского от Березовой рощи, отремонтировать выезд на Октябрьский мост и привести в порядок площадь Калинина.

По информации Центра управления регионом, жители области активно пишут вопросы о состоянии и перспективах ремонта дорог через сервис «Госуслуги.Решаем вместе» и социальные сети. Если в первом квартале 2022 года зафиксировано 3200 таких сообщений, то в первой половине второго квартала уже более 5000. В социальных сетях с начала апреля на дороги пожаловались не менее 1300 пользователей. Более 80% вопросов касается дорог Новосибирска.

 

Ранее редакция сообщала, что город запросил у области 200 млн на ямочный ремонт и содержание дорожной сети. 

Фото Минтранса Новосибирской области

967

Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : дороги город


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Застройщики отказываются от квартир с отделкой

В 2021 году в Новосибирской области под ключ было сдано всего 12% квартир.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Население области «не хочет» газифицироваться

Несмотря на программу догазификации и «бесплатную трубу до забора».
Читать статью >>
новости Новосибирска

Что в организмах жителей области выявила диспансеризация?

Одно из наиболее частых явлений — заболевания системы кровообращения.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Депутатом Заксобрания стал бывший «социальный» министр

За него проголосовали более 60% избирателей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

«Инвестируя во время пандемии, мы сильно увеличили емкость и надежность сетей 4G»

Все материалы
Лента новостей

Застройщики отказываются от квартир с отделкой

23/05/2022, 18:30

Население области «не хочет» газифицироваться

23/05/2022, 16:54

Производство инновационной оконной терморамки принесло новосибирской компании победу в конкурсе и многомиллионный грант

23/05/2022, 16:45

В Новосибирске появилась ипотека 5,5%: на квартиры в 5 минутах от станции метро «Заельцовская»

23/05/2022, 15:32
Популярное

В этом году фотографий с «Сибирских Мальдив» не будет

23/05/2022, 17:10

Для новосибирцев открыта горячая линия по вопросам детского отдыха

23/05/2022, 13:16

Каким будет лето 2022 в Новосибирске

22/05/2022, 10:00

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Скидки в магазинах для владельцев карт Банка «Левобережный»

23/05/2022, 17:50

ВТБ запускает бизнес-карты «Мир» для предпринимателей

23/05/2022, 16:36

Дача на связи: МТС прокачала LTE-интернет в пригородах Новосибирска

23/05/2022, 15:32
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска