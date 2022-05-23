Новосибирск получит дополнительные деньги на ремонт дорог

По решению губернатора правительство региона направит дополнительно 235 млн рублей на ремонт дорог Новосибирска. Средства будут выделены на реализацию мероприятий государственной региональной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в виде субсидий за счет резервного фонда правительства Российской Федерации.

— На дорожные ремонты в этом году Новосибирску выделены 2,37 млрд рублей. Это на 1 млрд меньше, чем годом ранее. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы увеличить финансирование, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На пресс-конференции в середине мая мэр Новосибирска Анатолий локоть сообщал, что город рассчитывает получить дополнительные федеральные деньги на ремонт дорог. О какой сумме идет речь он не уточнял.

При этом глава города перечислял объекты, которые муниципалитет хотел бы отремонтировать на дополнительные средства: приступить к ремонту проспекта Дзержинского от Березовой рощи, отремонтировать выезд на Октябрьский мост и привести в порядок площадь Калинина.

По информации Центра управления регионом, жители области активно пишут вопросы о состоянии и перспективах ремонта дорог через сервис «Госуслуги.Решаем вместе» и социальные сети. Если в первом квартале 2022 года зафиксировано 3200 таких сообщений, то в первой половине второго квартала уже более 5000. В социальных сетях с начала апреля на дороги пожаловались не менее 1300 пользователей. Более 80% вопросов касается дорог Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что город запросил у области 200 млн на ямочный ремонт и содержание дорожной сети.