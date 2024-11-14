Сквозной проезд для фур через кладбище «Клещихинское» закрыли в Новосибирске

На участке дороги, ведущей к кладбищу «Клещихинское», установлены шлагбаумы и бетонные блоки. Сотрудники дорожной полиции будут следить за соблюдением знаков, запрещающих проезд грузовых автомобилей.

Напомним, минувшим летом на улице Малыгина и проезде от транспортного кольца до городского кладбища было отремонтировано дорожное покрытие. Кроме того, на Малыгина была установлена специальная ограничительная рамка, предназначенная для крупногабаритного транспорта. Однако вскоре после установки ограничитель был снесен. Он несколько раз восстанавливался муниципальными службами, но снова разрушался водителями-вандалами. В итоге мэр потребовал установить за объектом видеонаблюдение.

Вскоре жители района сообщили о том, что большегрузные автомобили начали объезжать ограничитель, используя дорогу, которая проходит через кладбище. В ответ на обращения граждан было принято решение ограничить сквозное движение фур через общественное кладбище «Клещихинское».

Ранее редакция сообщала о том, что стоянку для фур ликвидировали на оккупированной мигрантами Малыгина в Новосибирске.