Проект новосибирца Александра Долгова Sneaknfresh выходит в США

Сеть химчисток для обуви Sneaknfresh вложит более $500 тысяч в открытие десяти точек в США в 2025 году. Об этом сообщил RB.RU со ссылкой на представителя проекта. Пилотную точку компания планирует запустить в Нью-Йорке в первом квартале будущего года.

Как пояснил изданию сооснователь Sneaknfresh Дмитрий Моргунов (70%), на американском рынке компания не планирует менять концепцию, брендинг и формат работы. Систему обучения будут выстраивать мастера компании, прошедшие обучение в России. В планах Sneaknfresh стать крупным сетевым игроком на рынке США.

Новосибирский предприниматель Александр Долгов (30%), который также является сооснователем сети, сообщил Infopro54:

— В США большой рынок. Мы видим там хорошую перспективу для развития.

По данным Seldon.Basis, ижевский предприниматель Дмитрий Моргунов и новосибирец Александр Долгов открыли сеть чистки и ремонта ООО «СкинФреш» (бренд SneakNFresh) в 2020 году. В этом же году компания начала развиваться по франшизе. По итогам 2023 года выручка компании составила 72 млн рублей (+90%), чистая прибыль 16,65 млн руб (+418%). В 2023 году компания экспортировала товары в 3 страны: Казахстан, Белоруссия, Армения.

По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 4 точки компании. В целом химчистку обуви в городе предлагают в 661 локации. У Weit 60 филиалов, «Мастер Минутка» — 13, «Золушка» — 11, «Немецкая марка» и «Сервис Леда» по 9, Softwash — 6 филиалов. Подразделения Sneaknfresh также есть в Кемерово, в Томске.

Александр Долгов, основатель и владелец компаний «ЧебурекМи», «Сеньор Денер», LaserLove, совладелец экосистемы Postilla, сети кофеен Yellow Door и холдинга «20×80».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский предприниматель Александр Долгов закрывает последнюю кофейню сети Yellow Door.