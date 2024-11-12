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Стоянку для фур ликвидировали на оккупированной мигрантами Малыгина в Новосибирске

  • 12/11/2024, 10:25
Автор: Ольга Кирсанова
Стоянку для фур ликвидировали на оккупированной мигрантами Малыгина в Новосибирске
Силовики проверили 48 иностранцев, двоих из которых отправят на родину

Сотрудники регионального Главка МВД с рейдом нагрянули на территорию бывшего дисбата военной части на улице Малыгина в Новосибирском районе.

В ходе проверки силовики заблокировали нелегальную стоянку для фур и проверили местных «обитателей». Из 48 проверенных иностранных специалистов были выявлены двое нелегалов.

— В отношении них составлены административные протоколы по административной статье «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания на территории РФ». Нарушители помещены в спецприёмник для последующего выдворения за пределы России, – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, мигранты оккупировали территорию заброшенного дисциплинарного батальона на улице Малыгина. Гости из Средней Азии облюбовали заброшенные казармы военной части и построили здесь склады с овощами и фруктами. Тут же иностранные специалисты организовали хостелы, бани, кафе, установили собственную бензоколонку и стали выращивать баранов на убой. Малыгина буквально заштриховали фурами.

Как ранее заявляли жители Хилокского микрорайона, участок на Малыгина, который ранее принадлежал Минобороны, был продан частному лицу в 2019 году за 25,3 миллионов рублей. В собственность земля и расположенные на ней бывшие военные объекты были оформлены 14 января 2020 года.

Жалобы на незаконную деятельность иностранных специалистов местные жители писали во все инстанции — в Росимущество, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Минприроды. После шумихи в прессе на въезде в «аул» установили знак, запрещающий проезд большегрузов, но иностранцы его дружно игнорировали.

23 сентября здесь наконец-то установили ограничитель для фур. Однако конструкция простояла лишь несколько дней прежде чем один из водителей грузового автомобиля её снёс.

Кроме того, обнаглевшие водители грузовиков нашли другой выход, а вернее въезд на Малыгина — к своим складам они стали проезжать через Клещихинское кладбище, курсируя среди могил.

Рамку установили повторно, но 20 октября её вновь сбил очередной лихач, летевший на грузовике со стороны кладбища. Инцидентом заинтересовалась прокуратура и городская администрация. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев предложил включить этот участок дороги в сеть фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, которая создаётся в городе.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на многокилометровые пробки на выезде с Хилокского микрорайона. По словам водителей, причина  скованности движения кроется в местном рынке. Выезды из небольшого массива переполнены фурами, которые в два-три ряда выстраиваются на однополосной дороге, чтобы пробраться на Хилокский рынок.

Источник фото и видео: ГУ МВД по НСО

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сибирь Россиия Новосибирск

Теги : Хилокский микрорайон фуры улица Малыгина нелегальные мигранты Мигранты


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