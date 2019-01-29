Здоровье как инструмент монетизации успешного бизнеса

Впрочем, композиционной громоздкости от этого не было, ведь тема была единой — «Здоровье как лучший инструмент монетизации успешного бизнеса».

Как показывает медиа-опыт (и мировой, и федеральный), нет темы более дискуссионной и многоголосой, чем здоровье. Как говорится, и Геннадий Малахов и Лео Бокерия — оба за здоровье, но по-разному. Вот и на бизнес-завтраке от «Харизмы» идеологическое разнообразие было репрезентативным — вполне в духе плюрализма, «Харизме» всегда присущего. Итак, здоровье как маркер бизнес-успеха и как залог продвижения к нему. Антитеза «Здоровый, осмысленно и результативно активный, разумно богатый» против «Нездоровый, изможденный, суетливо активный и фрустрированный» в той или иной степени затрагивается всеми, кто берется говорить о капитализации здоровья. Так и нынешние спикеры — все прорабатывали эту развертку на своем уровне и в своей коммуникационной стилистике.

Например, Наталья Толоконская (доктор медицинских наук, профессор, действительный член РАЕН, президент МОПО «Институт Человека», научный руководитель ЧОУ ДПО «Институт Общей Врачебной Практики», научный руководитель Клиники семейной медицины «Аврора», сертифицированный коуч по стандартам ICF. — Ред.), говорившая о квантовой медицине, делала это в артистично-обволакивающей манере, сочетавшей академизм и характерную, чуть форсированную экзальтацию, явно позаимствованную у американских продавцов бодрящих истин. Техника, напомню, на любителя — одних она очаровывает и наполняет энтузиазмом, других, напротив, настораживает, напоминая о бейсбольных стадионах, вопящих в молитвенном экстазе, о беленьких церковках из сайдинга и прочей неоднозначной милоте Восточного побережья. Впрочем, сама Наталья Петровна — личность тоже многогранная и неоднозначная. Для одних она — суперавторитет и светоч, для других — одиозный персонаж из прошлой эпохи новосибирского политикума. Но даже те, кого нервировало явно оценочное противопоставление «медицина обычная/медицина квантовая», могли получить на бизнес-завтраке духовную пищу по вкусу, не вызывающую информационной изжоги. Так, Егор Егошин, один из основателей школы «Ilovesuper—sport» в своем выступлении олицетворял сугубо деятельный подход к полировке здоровья — минимум эзотерической, духоискательской составляющей, максимум рационалистического биологизма. Но биологизма, в достаточной мере одухотворенного самоанализом и мотивационными практиками. К слову, людям с приземленным целеполаганием польстило бы то, что школа Егошина, среди прочего, готовит к самым престижным ивентам на стыке профессионального и массового спорта — к Нью-йоркскому марафону, к заплыву через Босфор и к так называемой «лыжне миллиардеров». Речь о лыжной гонке в Швеции, в которой 60% участников — финансовая элита мира и разнообразные арт-звезды. Например, Норман Фостер, участвующий в этой гонке аж в двадцатый раз (в свои-то 80 с копейками!). Спортивный профиль у школы тройной — плавание на длинные дистанции, марафонский бег и лыжи коньковым ходом. Хотя бы на один-то из спортивных суперфорумов прилежный ученик школы имеет шанс попасть. Впрочем, Егор подчеркнул, что подготовка к таким мероприятиям — не титульная миссия школы, а, так сказать, приятный побочный эффект ее работы. А титульная миссия — превращение спорта в личностный ресурс. Как отметил Егошин, именно «школьный», то есть коллективно-групповой формат занятий наиболее эффективен, когда за спорт берется человек среднего возраста, обремененный и большим количеством отвлекающих соблазнов, и развитым навыком договариваться с самим собой.

Третий спикер бизнес-завтрака, Наталья Соколова, директор центра развития персонала «Интерперсона» свою доктрину подала как приятный баланс духовных практик и функциональных лайф-хаков, не требующих самоотреченного «погружения в глубины и воспарения в высоты». Рекомендации по балансировке питания, по выбору питьевой воды, экскурс о пользе нетермизированной пищи — все это внятно, спокойно, уютно и не вызывает опасливого зуда даже в душе человека с сугубо материалистическим восприятием. Более того, пробуждает здоровый интерес к многогранности мира. К слову, некоторые из упомянутых Натальей Соколовой продуктов на мероприятии были представлены воочию — это кластерные, структурированные вода и вино, а также пророщенные бобы и зерна льна. Идейная подоплека проростков и напитков была проговорена в деталях, после чего все это было съедено и выпито — это же все-таки завтрак!