Футбольное покрытие обновили в центре спортивной подготовки в Новосибирске

Покрытие футбольного поля обновили в центре спортивной подготовки «Заря». Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Первую тренировку на новом газоне манежа «Заря» провели игроки футбольного клуба «Новосибирск», — говорится в сообщении.

Сейчас клуб готовится к весенней части чемпионата России во второй лиге. Осенью наша команда стала победителем дивизиона «Серебро» и вышла в дивизион «Золото», в котором продолжит борьбу за выход в ФНЛ.

Как рассказал главный тренер клуба Алексей Медведев, обновленный газон великолепного качества.

Ранее редакция сообщала о том, что футбольный клуб «Новосибирск» поборется за выход в первый дивизион ФНЛ.