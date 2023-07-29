Следком организовал проверку по сообщению об истязании воспитанников детского сада в Новосибирске

Следователи СК России начали проверку по сообщению СМИ о применении насилия в отношении воспитанников детского сада в городе Новосибирске воспитателем данного учреждения., сообщили в ведомстве.

— По данному сообщению, следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание), — говорится в сообщении.

По итогам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Ранее редакция сообщала, что проводится проверка по факту пожара в Кировском районе.