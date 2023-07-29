Кормушки для белок установили в парках Новосибирска

В новосибирских парках начали появляться автоматы с кормом для белок. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале вице-мэр Анна Терешкова.

— Автоматы с кормом для белок и птиц появились у нас в парках. Устанавливаем в Заельцовском, Центральном, Березовой роще, У моря Обского, Сосновом бору, — написала она.

На фотографиях видно, что семечки стоят 20 рублей, а орехи — 50 рублей. Оплатить лакомство можно с помощью карты.

Установку автоматов планируется завершить до 6 августа.

— Жители домов вокруг парка Каменка просят установить аппараты для кормления уточек. Мы, конечно, пойдем им на встречу! — добавила она.

Напомним, несколько дней назад Анна Терешкова проверила ход работ в парке Каменка. ОПо ее ловам, все работы идут в соответствии с графиком. Уже ведутся отделочные работы визит центра, проката и туалета. Заканчиваются работы по созданию эко тропы, обшиваются два моста и ведется установка световых опор. Она уверена, чтов октябре парк будет сдан.

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