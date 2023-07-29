В Новосибирской области экс-полицейских обвиняют в убийстве школьницы

Двое бывших и один действующий сотрудники одного из территориальных органов внутренних дел Новосибирской области проверяются на причастность к уголовному делу по факту безвестного исчезновения 13 лет назад 15-летней девочки п. Усть-Тарка Новосибирской области. Об этом сообщили в СК России по Новосибирской области.

— На протяжении этого времени следователи совместно с сотрудниками МВД по Новосибирской области тщательно собирали, систематизировали и проверяли информацию, которая способствовала установлению обстоятельств исчезновения несовершеннолетней и причастных к этому лиц, — говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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