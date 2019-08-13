Следом за «Сыроварней» приходит Аvocado Queen

На ресторанном рынке России генетическая связка ресторана с именем Аркадия Новикова — долгосрочный аванс на внимание публики. Концепты, рожденные его группой, — драгоценные изюминки периферийных ресторанных рынков: наличие в том или ином городе ресторана «от Новикова» — знак городских перспектив и уровня престижа.

Новосибирск в плане творческого тонуса рестораторского сообщества — отнюдь не ординарный город из длинной обоймы миллионников, а тоже вполне себе столица, поле скопления тренд-мейкеров. Однако и в Новосибирске наличие «новиковских» ресторанов воспринимается с теплым патриотичным удовлетворением — как плюс в карму.

И череда этих «плюсов» снова пополнится: в Новосибирске готовится к запуску еще один новиковский концепт — ресторан Аvocado Queen. Франшизу на эту концепцию купили у группы Аркадия Новикова владельцы ГК «Бочкари». Открытие ресторана запланировано на осень. Объемы вложений и сроки окупаемости собственники не оглашают, подчеркивая, правда, что все будет сделано точно по канону (Группа Аркадия Новикова известна щепетильным отношением к «духу и букве» своих тиражных проектов. — Ред.).

Концепт ресторана Аvocado Queen — разработка Аркадия Новикова, Антона Пинского и Глена Баллиса. Титульный продукт ресторана — авокадо (фрукт по биологической принадлежности и овощ по вкусовому восприятию) — задействован во множестве блюд и десертов. Впрочем, к ЗОЖ-идеологии это не относится, образ Аvocado Queen — это непринужденно-модный сити-стиль. Московский ресторан располагается на Малой Бронной, близ Патриарших прудов — в районе, культовом у гурманов и любителей dolce vita.

Новосибирский ресторан Аvocado Queen расположится в помещении с насыщенной, но сложной ресторанной историей — в одном из блоков так называемого Делового Дома (комплекса, стоящего в квадрате между улицей Ленина и Первомайским сквером). Учреждения общепита занимают бОльшую часть его периметра, но блоки имеют у арендаторов разную репутацию — делятся на «счастливые» и «несчастливые». Ближайшие к Первомайскому скверу секции долго числились именно проблемными: заведения, располагавшиеся в них, имели короткие сроки жизни. Краткость эта была еще контрастнее от соседства со столовой «Вилка-Ложка». На сегодня это самый долгоживущий проект в данной локации. А в блоке, где вскоре расположится Аvocado Queen, прежде работали фастфуд Giros Master и часть ресторана «Макарони». А до них— череда других заведений. Прежде «парковая» сторона Делового Дома значительно уступала по трафику стороне «ленинской». Сильных точек тяготения, способных сконфигурировать плотный пешеходный поток, тут не было, а ручеек гуляющих первыми перехватывали заведения на территории сквера — «Перчини» и «Парк-кафе». До блока с Giros Master доходила небольшая часть пешеходов.

— Вряд ли можно сказать, что судьбу Giros Master и других заведений, там работавших, испортило «Парк-Кафе», — рассуждает директор ГК «Бочкари» Дарья Татаринцева. — «Парк-кафе» — это место со своей публикой. Думаю, долгой жизни заведений в том блоке помешало то, что они были слишком обыкновенными для данного места. Фастфуд, паста — это слишком ординарно для такой локации. Рядом с «Парк-кафе» быть ординарным — дело безнадежное. В насыщенной конкурентной среде нужно появляться с яркой, принципиально новой концепцией. Аvocado Queen — это как раз и новизна, и культовость. Такой тонус позволяет не зависеть от одного лишь транзитного трафика, поскольку такие места посещают не мимоходом, не по принципу «увидел и зашел», а приезжают специально. Но улучшившаяся транзитность — это тоже хорошо. Это, так сказать, приятный бонус.

Действительно, летом 2019-го «физика» места изменилась радикально: тротуар между сквером и Деловым Домом — это уже не дорожка «в никуда», а часть нового гурманского маршрута. На заднем дворе гостиницы «Центральная» возник мощный общепитовский кластер с большим количеством концепций. И кластер этот составляет теперь единую линию с когда-то малолюдным тротуаром Делового Дома. Синергия, уплотненный пешеходный траффик, репутация модно-вкусного маршрута — отличный контекст как раз для таких дебютов. С другой стороны, сам ресторан Аvocado Queen — обладатель яркого репутационного капитала, способный сделать весомый вклад в ауру места.

Формально, с точки зрения городской топонимики, этот проход даже улицей не является — у него нет собственного названия. Но по функциональным приметам он — еще одна полновесная ресторанная улица. Улица, возникшая очень быстро — буквально за одно лето.

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