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VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

  • 13/08/2019, 15:23
Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» – крупнейшее технологическое мероприятие России, главной целью которого является продвижение отечественных научных разработок и инноваций.

Совместная инициатива Правительства Новосибирской области и Министерства промышленности и торговли РФ направлена на интеграцию научных открытий и инноваций в работу крупного бизнеса и промышленности. В 2019 году форум и выставка «ТЕХНОПРОМ» пройдут 18-20 сентября в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Технопром

Главная тема VII Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ» – «Наука новой эры: технологии трансформации». Деловая программа форума «ТЕХНОПРОМ» будет включать более 70 мероприятий по таким направлениям, как технологическая политика, наука и технологии, лидерство и партнерство, территории роста, финансовые модели, инновации в медицине и образовании.

В форуме примут участие топ-менеджеры ведущих российских компаний, представители деловых кругов из стран СНГ и АТР, руководители российских и зарубежных инвестиционных фондов, представители российских государственных корпораций, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ.

Работа выставки «ТЕХНОПРОМ» направлена на повышение экономической эффективности проектов в области экономики и промышленности и обеспечение комплексного развития регионов и страны в целом. На выставке будут представлены государственные корпорации, научно-исследовательские и образовательные учреждения, а также малые предприятия.

В 2018 году «ТЕХНОПРОМ» посетили 7 840 человек из 19 стран. На форуме присутствовали 2882 компании из разных отраслей российской и иностранной промышленности. В рамках деловой программы форума прошли 79 форматов, в которых приняли участие 559 спикеров. На выставке были представлены 82 стенда компаний-экспонентов. По итогам форума заключено 50 соглашений мирового и федерального уровня, в подписаниях участвовали ключевые деятели региона.

Официальный сайт форума «ТЕХНОПРОМ». 

Фото предоставлено ООО «Бизнес Диалог»

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