Следователи начали проверку по факту причинения смерти по неосторожности жительнице Искитимского района

Следственный отдел по Искитимскому району следственного управления СК РФ по Новосибирской области начал доследственную проверку по признакам преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ) после обнаружения тела женщины в лесном массиве в Искитимском районе.

Как уточнили в ведомстве, вечером 7 июля в лесу около села Чупино в Искитимском районе Новосибирской области местный житель спилил сухостойное дерево, которое при падении убило находившуюся рядом его супругу.

Женщина скончалась на месте происшествия. У погибшей осталось восемь детей, старшему из которых 13 лет.

Сейчас устанавливаются причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.