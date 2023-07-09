Стали известны детали благоустройства сквера Крылья Сибири в Новосибирске

В Новосибирске обнародовали детали благоустройства сквера «Крылья Сибири», который находится на пересечении улиц Орджоникидзе и Советской. Проект нового сквера разместила на своей странице в телеграм-канале вице-мэр Анна Терешкова.

— Мы несколько месяцев обсуждали новое Благоустройство сквера Крылья Сибири и вот окончательный проект готов. Уже на этой неделе мы выложим его для обсуждения горожан на Зеленом Новосибирске, а после подрядчики компании приступят к его реализации! — написала Анна Терешкова.

Согласно проекту, в сквере проложат тропинки, тротуары из брусчатки, разобьют и газон. В нем установят парковые светильники и различные конструкции-инсталляции. В их числе «световые качели» и зеркальный шар, «геотэг». На площадке разместят несколько видов скамеек и урны.

Сквер на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе (у дома Орджоникидзе, 18) был открыт в 2012 году. Его создание — совместный проект S7 Airlines, администрации Новосибирской области и мэрии города. Официальное название — сквер «Крылья Сибири»— получил в 2022 году.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске благоустроят территорию между четвертым и Димитровским мостами.