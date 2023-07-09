С 10 по 13 июля изменится расписание электрички Новосибирск-Болотное

На следующей неделе, 10 и 13 июля, изменится расписание пригородного поезда Новосибирск – Болотная. Как сообщает АО «Экспресс-пригород». Причина — проведение ремонта железнодорожного пути,

10 июля электропоезд отправится со станции Новосибирск-Главный в 21:05 (по расписанию), со станции Ояш в 22:47 (на 2 минуты позже), с о.п. Кубово в 22:55 (на 3 минуты позже), со станции Чебула в 23:08 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Болотная в 23:33 (на 4 минуты позже).

13 июля отправление со станции Новосибирск-Главный в 21:46 (на 41 минуту позже), с о.п. Порос в 23:09 (на 42 минуты позже), со станции Ояш в 23:28 (на 43 минуты позже), с о.п. 3429 км в 23:41 (на 44 минуты позже), со станции Чебула в 23:49 (на 45 минут позже), прибытие на станцию Болотная в 00:14 (на 45 минут позже).

Напомним, в 2023 году в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги планируется отремонтировать 170 км пути. Сезонные путевые работы на главном ходу Транссибирской магистрали, где проходит поток грузовых и пассажирских поездов, начались в апреле и завершатся в октябре.

В текущем году будут обновлены участки железнодорожного полотна на перегонах Инская – Издревая, Дупленская – Коченево, Буготак – Восточная, Иня-Южная – Инская, Клещиха – Чемской, Кабаклы – Чаны, а также на станциях Болотная, Чулымская, Мошково, Ояш Жеребцово, Дупленская.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области ветераны труда и труженики тыла будут ездить в электричках бесплатно.