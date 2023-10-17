Следователи поймали цыгана, который 20 лет назад убил товарища в Новосибирске и ушел кочевать

В Новосибирской области задержан мужчина, обвиняемый в убийстве, совершенном более 20 лет назад.

По данным следствия, в мае 2002 года в Дзержинском районе города Новосибирска поссорились цыгане. Житель Самарской области нанес множественные удары ножом 37-летнему жителю Новосибирска. От полученных ран потерпевший скончался в больнице, а обвиняемый скрылся от наказания. Его объявили в федеральный розыск. Загвоздка была в том, что все это время мужчина жил по чужим документам.

В октябре 2023 года в следственные органы поступила информация об установлении местонахождения разыскиваемого лица в Самарской области. Обвиняемого этапировали в Новосибирск.

― Следственным отделом по Дзержинскому району возобновлено производство по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Самарской области в связи с установлением его местонахождения и окончанием розыска. Ранее ему заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», ― прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения.