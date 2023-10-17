«Я просто в шоке»: ученики 4 класса поженились в новосибирской школе

Пока в Новосибирске растет количество разводов, ученики младших классов одной из новосибирских школ пытаются улучшить статистику.

О необычной свадьбе детей рассказала читательница Infopro54.

На днях в родительском чате после учебного дня появились занимательные сообщения.

― Уважаемые родители, компания из 6 девочек решила устроить свадьбу для одноклассников: Андрея* и Светы*. Они заготовили букет, принесли фату, свидетельство о браке, ― написала учительница 4 класса.

А дальше что-то пошло не так и сценарий торжества изменился.

― В процессе церемонии жених сопротивляется, порвал свидетельство, но девочки настаивают на своем. Они все хором кричат «свадьба» так, что слышно в кабинете директора. Собственно, там я про нее и узнала. Я просто в шоке, ― поделилась происходящим в классе педагог.

Многие мамы и папы отнеслись к ситуации с юмором. Ну, а у кого в школе не было первой любви? Женщины с достоинством оценили свадебную подготовку и аксессуары в виде фаты и букета невесты. Папы объяснили сыновьям дома, что женитьба ― это хорошо, но всему свое время.

*Имена детей изменены.