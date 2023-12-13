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Следователи устанавливают личности влюбленных, погибших в коллекторе Новосибирска

  • 13/12/2023, 19:30
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Следователи устанавливают личности влюбленных, погибших в коллекторе Новосибирска
В колодце на улице Есенина были обнаружены тела мужчины и женщины.

Морозные дни, как правило, приносят много проблем коммунальным службам Новосибирска. Так, сегодня, 13 декабря, в тепловом коллекторе на улице Есенина было случайно найдено два трупа.

Предположительно, смерть мужчины и женщины не связана с криминалом. Точные причины станут известны после экспертизы. Установить личности погибших пока не удалось.

― Следственным отделом по Дзержинскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в коллекторе теплоцентрали в Дзержинском районе города Новосибирска тела мужчины и женщины. Следователи провели осмотр места происшествия, изучают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, ― сообщили в СК региона.

Есть предположения, что эти люди вели асоциальный образ жизни и не имели постоянного места жительства. Холод вынудил их греться в тепловом колодце.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : погибшие колодец коллектор


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