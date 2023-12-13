Следователи устанавливают личности влюбленных, погибших в коллекторе Новосибирска

Морозные дни, как правило, приносят много проблем коммунальным службам Новосибирска. Так, сегодня, 13 декабря, в тепловом коллекторе на улице Есенина было случайно найдено два трупа.

Предположительно, смерть мужчины и женщины не связана с криминалом. Точные причины станут известны после экспертизы. Установить личности погибших пока не удалось.

― Следственным отделом по Дзержинскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в коллекторе теплоцентрали в Дзержинском районе города Новосибирска тела мужчины и женщины. Следователи провели осмотр места происшествия, изучают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, ― сообщили в СК региона.

Есть предположения, что эти люди вели асоциальный образ жизни и не имели постоянного места жительства. Холод вынудил их греться в тепловом колодце.