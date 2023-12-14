Московский игрок рынка информационной безопасности вышел в Сибирь

Компания ARinteg открыла представительства в Новосибирске и Кемерово. Ранее, осенью 2023 года, компания объявила о запуске технического офиса в городе Казани и открыла собственный стенд на демонстрационном полигоне отечественных ИТ-вендоров в «Технопарке Санкт-Петербурга». Главный офис ARinteg находится в Москве.

Интерес к региональной экспансии в ARinteg объясняют хорошими перспективами роста рынка информационной безопасности в России. Его объем, по оценке «Центра стратегических разработок», к 2027 году утроится по сравнению с 2022 годом и оценочно составит 145,3 млрд руб. В ARinteg рассчитывают, что уже в следующем году рынок информбезопасности вырастет на 30-40 % по сравнению с текущим годом.

Компания ARinteg создана в 1996 году. За последние 5 лет свыше пяти тысяч проектов для более чем 1,2 тыс. компаний. Выручка за 2022 год выросла на 45 % по сравнению с 2021 годом.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские вузы увеличивают бюджетные места по ИТ-направлениям.