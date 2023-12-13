Выплаты за снос деревьев выросли впервые за 11 лет в Новосибирске

Снос деревьев подорожал

С 2024 года все средства, которые будут поступать в бюджет за снос зеленых насаждений, будут целевым образом направляться на озеленение города, а не растворяться в бюджете, как было ранее. Об этом вице-мэр Анна Терешкова сообщила в ходе круглого стола.

— Ранее к нам поступало много претензий по поводу того. что компенсационные выплаты растворялись в бюджете. Сейчас мы подтягиваем нормативку в соответствии с законодательством. Это то, о чем нас просят жители и что нам необходимо для создания зеленого каркаса города, — добавила чиновница.

— С ценами 2012 года полноценное восстановление снесенных зеленых насаждений провести уже невозможно, — подчеркнула она. — Цена сноса должна соответствовать минимальной цене посадочного материала, а также включать в себя уход за ним в течение 5 лет. Посадочный материал должен соответствовать климату региона, городским условиям, чтобы компенсировать потери города, связанные со строительством.

Начальник отдела проектов сопровождения благоустройства и озеленения МКУ «Проектная дирекция ДКСМП» Светлана Гижицкая напомнила, что летом 2023 года, впервые за 11 лет в Новосибирске был повышен размер компенсационных выплат.

Судя по презентации, в ценах 2012 года, стоимость сноса сосны кедровой составляла 38110 рублей. Однако, при оплате часто применялся коэффициент 0,1 (для парковок), то есть за снесенную сосну в бюджет поступало 3811 рублей, за лиственницу — 2209 рублей, за липу — 856 рублей, за ель — 1657 рублей и т.д. По методике утвержденной летом 2023 года, за сосну в бюджет необходимо перечислить 47014 рублей, за лиственницу — 46570, липу — 25310, ель — 32547 рублей. При этом пока в методику включено всего два коэффициента учитывающих объем работ — снос (1) и повреждение (0,5), а также 4 коэффициента, учитывающих состояние зеленых насаждений хорошее (1), удовлетворительное (0.75), неудовлетворительное (0,5) и аварийное (0). Сумма компенсационных выплат будет ежегодно индексироваться.

Судя по опыту Тюмени этого недостаточно. Начальник управления по экологии департамента городского хозяйства администрации города Анна Битюкова пояснила, что оплата за снос зеленых насаждений взимается при строительстве дорог, зданий, сооружений, инженерных сетей. Предоставление порубочного билета обязательно для всех, за исключением территории, занятой под ИЖС, садовые общества и кладбища. В городе ежегодно формируется план насаждений и налажен контроль в части отбора посадочного материала.

— Ранее у нас были случаи, когда компенсация выплачивалась не денежная, а материальная — в виде посадок, но не все застройщики относились к выбору посадочного материала ответственно и процент приживаемости был очень низкий, — пояснила она. — В итоге мы приняли решение, что в городе будет только денежная компенсация. В 2022 году за снос в бюджет поступило 62 млн рублей, а на компенсационные посадки было направлено 109 млн. По порубочным билетам в 2022 году было снесено 10.5 тысяч деревьев, высажено — более 8 тысяч крупномерных саженцев.

Кроме того, в Тюмени введены коэффициенты при освоении застройщиком крупных площадок. Руководитель ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов предложил не наступать на грабли самостоятельно, а учесть опыт тюменских коллег в части коэффициентов.

— На площадке под застройку может быть много аварийных домов, которые нужно расселять и деревьев, которые сделают для застройщика этот проект нерентабельным. Нужно вводить понижающие коэффициенты, — уверен девелопер.

Представитель Минприроды Новосибирской области не исключил, что резкое повышение компенсационной стоимости может привести к росту жалоб на муниципалитет со стороны юрлиц и населения.

— Мы приняли норматив, а коэффициенты уменьшающие компенсационные выплаты будет утверждать горсовет с учетом предложений общественников, застройщиков и т.д. Горожане будут их принимать через публичные слушания, — пояснила Анна Терешкова.

Депутатам также предстоит решить, где будут высаживаться деревья, купленные за компенсационные выплаты. Как сообщил заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии – главный архитектор города Александр Ложкин, далеко не всегда их можно посадить на тоже место, где деревья росли раньше, так как под ними проходят инженерные сети.

— Сейчас требования к размещению зеленых насаждений изменились. Если под ними проходят сети, то для посадки нам придется внедрять современные технологии с ограждением корневых систем, чтобы они не повреждали сети. Это серьезная работа, —говорит чиновник. — В рамках депутатской работы также придется решать вопрос, как окрасить эти деньги по районам города.

Деньги нашли — где брать деревья?

Светлана Гижицкая обратила внимание коллег еще на одну проблему: дефицит посадочного материала. Из 28 региональных питомников только 6 специализируются на деревьях и кустарниках в городском озеленении. Только 3 из них смогли подготовить коммерческие предложения по запросу муниципалитета. Как пояснила Анна Терешкова, городской питомник только начинает развиваться и первый материал (деревья) сможет выдавать лет через 5.

— Я считаю, что городской питомник нужен, но с очень ограниченными функциями. Например, в Китае все питомники частные, за исключением нескольких станций передержки растений, которые принадлежат государству. Станция заключает контракты с питомниками на 10 лет на выращивание для города посадочного материала. А потом выкупает его и далее постепенно использует для озеленение муниципалитета, — говорит эксперт. — Так можно убить несколько зайцев. С одной стороны, выращиванием деревьев должны заниматься профессионалы в поколениях. Госпредприятия на этом пути прогорают и рассыпаются через несколько лет, так как из-за текучки людей теряется непрерывность технологий.

Член рабочей группы по водно-зеленому городскому каркасу при экспертном совете по формированию комфортной городской среды Минстроя России, заместитель председателя правления Ассоциации производителей посадочного материала Александр Безматерных посоветовал новосибирцам изучить методику работы с зелеными насаждениями в КНР.

Директор Ассоциации Сибирских Питомников «РОСТ» Игорь Румпель назвал это предложение очень интересным, так как долгосрочные контракты позволят питомникам организовать системную работу. Анна Терешкова также считает, что с помощью передержки город мог бы более системно закрывать свои потребности.

— Например, нам нужно было 80 яблонь на Михайловскую набережную. Ни в одном питомнике страны такого количества не было. Для озеленения Вокзальной магистрали нам нужно было 110 деревьев, которые нам пришлось заказывать за год. Российские питомники не готовы к таким объемам, так как до сих пор работали в основном на домовые хозяйства, — подчеркнула она.

Игорь Румпель также рекомендовал более детально отработать тему грамотного ухода за зелеными насаждениями на улицах города, чтобы избежать гибели саженцев. Евгений Гаврилов заявил, что нужно четко определиться с гарантиями питомников за поставляемые саженцы, так как сейчас питомники не хотят брать на себя ответственность после продажи зеленых насаждений покупателям. Александр Ложкин добавил, что многие застройщики сегодня самостоятельно готовы вкладывать серьезные деньги в благоустройство скверов, улиц, прилегающих общественных пространств, так как это повышает привлекательность их объектов, но тема ухода за ними должна быть на контроле у города.

Напомним, в этом году при наличии денег в Новосибирске и других городах области не смогли завершить крупные объекты благоустройства, а также ряд объектов по дорожным ремонтам.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что в России вскоре возникнет дефицит аллейных деревьев.