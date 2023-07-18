Коллекторы могут получить до 10 лет лишения свободы за насилие или угрозу его применения к должникам

«Сложно верить в эффективность»

На днях президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за применение насилия или угрозу его применения со стороны коллекторов. Участники рынка, опрошенные Infopro54, прокомментировали, как ужесточение требований к коллекторам скажется на рынке взыскания задолженности.

В пресс-службе «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Infopro54 заявили, что профессиональные коллекторские агентства ведут свою деятельность строго в рамках 230-ФЗ.

В соответствии со ст. 4 ФЗ №203 профессиональное коллекторское агентство, находящееся в реестре ФССП, вправе отправлять текстовые и голосовые SMS, писать письма, телеграммы и иные почтовые отправления по месту жительства, звонить, проводить личные встречи. По каждому способу взаимодействия установлены ограничения: электронные уведомления не должны отправляться чаще 4 раз в неделю, личная встреча — 1 раз в неделю, звонки — 2 раза. Все попытки связаться с человеком должны происходить только в дневное время, не раньше 9 утра и не позднее 8 вечера в выходные дни и с 8 до 22 в будни.

Очевидно, что за уголовные преступления должна быть уголовная ответственность, отмечают в НАПКА:

— Проблема действительно есть, и мы это видим, когда читаем криминальную сводку. И рассмотрение таких дел находится в компетенции именно правоохранительных органов, которые в подавляющем большинстве случаев не предпринимают никаких действий для пресечения подобных практик до того, как тот или иной кейс не приобретет массовую огласку и привлечет внимание федеральных органов. Поэтому сложно верить в эффективность наказания в рамках новой инициативы, если нет эффективного расследования таких нарушений сейчас. Более того, если мы говорим именно о грубых нарушениях, то есть статьи Уголовного кодекса, которые четко определяют меры наказания за такие деяния, как причинение вреда жизни, здоровью или имуществу, а также угроза его причинения, клевета или незаконное получение и распространение сведений.

В ассоциации подчеркивают, что меры ответственности в УК уже есть давно, однако нет неминуемости наказания за нарушения со стороны лиц, которые допускают подобные действия, и вряд ли новый законопроект сможет решить именно эту проблему.

— Профессиональные коллекторские агентства, как правило, имеют свои направления деятельности: одни специализируются на досудебном взыскании, другие, как наше, — преимущественно на судебном. Новый закон, скорее, направлен на представителей, занимающихся досудебным взысканием, да и то на тех, кто находится вне рынка, а значит, вне правового поля и работает по долгам, которые недостаточно управляются регулятором, — пояснили редакции в пресс-службе «Право Онлайн». — В нашем случае все взаимодействие происходит через партнеров и контрагентов на судебных участках, в банках и ФССП.

В компании заявили, что никаких изменений для легальных участников рынка после вступления закона в силу не видят.

— Наша деятельность давно и успешно контролируется, мы на 100% следуем закону №230. Жертвовать деловой репутацией и идти на риск быть исключенным из реестра ФССП — просто лишено смысла, поэтому никто из крупных игроков этим в последние годы не занимался и точно не будет заниматься в будущем. Поэтому мы не прогнозируем роста количества судебных взысканий, если это и произойдет, то по причинам экономического или политического характера, — подчеркнули в «Право Онлайн».

Антон Канунников, директор ООО ФПК «Альтернатива», член регионального отделения «Народного фронт», не ожидает никаких изменений на рынке коллекшена. По его словам, поправки в закон — это имиджевый ход для депутатов Госдумы.

— Все, что они указывают в законе, уже есть у Уголовном кодексе РФ. Коллекторам и раньше было запрещено угрожать гражданам, портить их имущество и т.д. Сейчас такие действия будут рассматривать как действия, совершенные отдельной категорией граждан, оказывающих коллекторские услуги, — говорит эксперт.

По его словам, сейчас на рынке цивилизованного коллекшена наведен порядок. Факты беспредела периодически выявляются при взыскании просроченных займов со стороны МФО.

— Есть прецеденты, когда служба взыскания МФО звонит с легального телефона, но клиент не реагирует на звонки. Тогда коллекторы меняют симку и начинают разговаривать с клиентом грубо, давить на него, не называя кредитора, чтобы приставы не оштрафовали МФО, — пояснил Канунников.

По мнению Евгении Уткиной, заместителя генерального директора АБК, ужесточение закона об ответственности коллекторов было необходимо в отношении по-прежнему находящихся даже не в «серой», а «черной» зоне, не являющихся участниками профессионального рынка взыскания и совершающих преступные действия.

— Их не мотивирует наказание рублем для работы в правовом поле, они бросают негативную тень на имидж профессиональных игроков, которые уже давно встали на рельсы финансового оздоровления, — уверена эксперт.

Цивилизованный коллекшен получит преимущества

Участники рынка проанализировали, какие инструменты, возможно, будут внедрять компании, занимающиеся взысканием задолженности.

В «Право Онлайн» пояснили, что часть портфеля компании обслуживается на досудебной стадии усилиями партнеров — крупнейших коллекторских агентств с хорошей репутацией, которые прошли строгий отбор и зарекомендовали себя с лучшей стороны в плане соблюдения действующего законодательства.

— Но даже в этом направлении мы не видим смысла изменять какие-то бизнес-процессы: сотрудники сами не инициируют взаимодействие, ведут переговоры как финансовые консультанты и строго соблюдают нормы частоты и времени взаимодействия с должником, — пояснили редакции Infopro54. — Все разговоры всегда записываются, а оказывать психологическое давление, вводить в заблуждение или унижать честь и достоинство должника запрещено. Перед началом работы по портфелю наши партнеры-агенты направляют нам все скрипты, все тексты смс, e-mail и письменных уведомлений, и наши методологи в обязательном порядке их согласовывают. Мы следуем букве закона. Здесь все тоже максимально прозрачно, и внедрение новых инструментов не требуется.

Евгения Уткина считает, что профессиональные коллекторские агентства, которые действуют в соответствии с законом, теперь будут иметь преимущество перед недобросовестными. Это поможет повысить доверие к честным коллекторам и будет стимулировать развитие прозрачного и законного рынка взыскания задолженности.

— Думаю, что сейчас коллекторские агентства станут активнее внедрять инструменты финансового оздоровления, комплексного и индивидуального урегулирования, помогающие людям выбраться из сложной финансовой ситуации. Это все виды реструктуризации задолженности, помощь в трудоустройстве и поиск дополнительных источников заработка, а также возможность использования навыков и опыта должников в зачет по выполнению обязательств, — комментирует собеседница редакции.

Кроме того, она ожидает рост количества судебных взысканий, так как цифровое правосудие и исполнительное производство все больше развиваются, сокращая трудозатраты всех сторон, прочие издержки, а главное — сроки.

Ранее редакция рассказывала о том, что банк и его сотрудник оштрафованы за то, что раскрыли информацию о должнице.