Следственный комитет исполнил новогоднее желание трех детей в Новосибирске

Мечты детей непременно должны сбываться ― считают офицеры Следственного комитета Новосибирской области. Из многочисленных пожеланий на «Елке желаний» следователи выбрали самые необычные. Теперь трое детей стали еще счастливее и искренне поверили в чудо.

― Участие наших сотрудников в этой благотворительной акции стало уже доброй традицией. В этом году исполнились желания восьмилетнего Димы, который очень хотел познакомиться с лошадьми, шестилетней Вероники, которая мечтала прокатиться в санях по зимнему лесу и трехлетней Юлечки, которая очень сильно ждала встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, ― рассказала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Накануне праздника детвора и их родители побывали в настоящем волшебном лесу. Сотрудники комитета и их помощники-эльфы из местного конного клуба прокатили ребят в нарядных санях с бубенцами и со сказочными героями. Дима подружился с лошадкой, а крошка Юля успела шепнуть Деду Морозу на ушко свои заветные мечты. А потом, словно после взмаха волшебной палочки, у детей в руках появились пакеты с подарками, да как раз такими, которые они загадывали себе под елочку.

Снегурочка с дедом Морозом затянули детей и их родителей в хоровод вокруг главной виновницы торжества ― пушистой ели.