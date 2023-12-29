«Самый добрый концерт» пройдёт на Михайловской набережной в Новосибирске

Самый добрый концерт смогут увидеть жители Новосибирска. Концерт пройдет 7 января на Михайловской набережной. Об этом сообщает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в Телеграм.

— На концерте прозвучат рождественские произведения мировой классики, — отметила Терешкова.

Концерт начнется в 12.00. Вход на него свободный.

Также как подчеркнула вице-мэр, на концерте можно будет услышать колокольный перезвон. Для этого приедут звонари из приближенных городов.

Ранее редакция сообщала о топе мероприятий в Новосибирске, где нужно обязательно побывать с детьми в новогодние праздники.