Поздравление с Новым годом Президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана

Уважаемые коллеги и партнеры!

Примите поздравления с Новым годом и Рождеством!

Эти праздники связаны с надеждами на лучшее и наполняют сердца ожиданием добрых перемен. До того как пробьют кремлевские куранты, каждый из нас говорит спасибо уходящему году: за успехи и опыт, за подарки судьбы и ценные приобретения, за интересные встречи и яркие открытия, за удачно сложившиеся обстоятельства и возможность проявить себя.

Всех нас объединяет стремление к стабильности и созидательной работе ― когда из малого вырастает большое, чья ценность определяется не ценой, а значением для общества и страны, для тех, кто по-настоящему нам дорог: семьи и друзей, коллег и партнеров. Осуществить задуманное помогут вера в себя и вдохновение.

Желаю уверенного движения вперед ― за мечтами к целям. Пусть вложения, будь то душевные силы или материальные ресурсы, приносят максимальную отдачу, приумножая лучшее, чего уже удалось добиться. Пусть наступающий год откроет перед вами новые перспективы ― и все они будут блестящими, а реализация планов приведет к впечатляющим результатам, которые станут поводом для гордости.

Счастья вам, здоровья и благополучия!

Президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран