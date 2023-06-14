Следственный комитет проводит проверку по факту госпитализации несовершеннолетней в психиатрическую клинику

Следственный комитет РФ по Новосибирской области проводит проверку по факту незаконного помещения несовершеннолетней в психиатрический стационар. Информацию об этом подтвердила редакции Infopro54 старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова.

— По данному факту действительно проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. Изучаются все обстоятельства помещения несовершеннолетней в стационар, — сказала она.

Елена Коновалова уточнила, что после решения суда о госпитализации девочки ее отец обратился в Следственный комитет по Новосибирской области.

Как сообщает «Прецедент», в конце мая 15-летняя девушка вместе с одноклассниками проходили медицинскую комиссию в школе. После этого ей дали направление на прием к психиатру в больницу, чтобы провести дополнительное тестирование. После приема у медиков было принято решение положить школьницу в психбольницу. При этом, девочка сама написала согласие на госпитализацию. Недавно в Дзержинском районном суде Новосибирска рассматривалось это дело. С административным иском обратился главный врач психиатрической больницы. Он ссылается на «необходимость обследования и лечения девочки в недобровольном порядке». Родители девочки суд проиграли, но намерены подать апелляцию и сменить адвоката.