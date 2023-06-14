Пляжи Новосибирска будут открыты в эту пятницу

Купание на официальных пляжах Новосибирска будет разрешено с пятницы, 16 июня. Об этом сообщили на аппаратном совещание мэра Новосибирска.

– Департаменту культуры и администрациям районов, где расположены пляжи, обеспечить их безопасную работу, – поручил мэр города Анатолий Локоть.

Отмечается, что на всех официальных пляжах уже работают спасательные посты.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр и спасатели объяснили почему в Новосибирске задержали открытие пляжей.