Пляжи Новосибирска будут открыты в эту пятницу

Купание на официальных пляжах Новосибирска будет разрешено с пятницы, 16 июня. Об этом сообщили на аппаратном совещание мэра Новосибирска.
– Департаменту культуры и администрациям районов, где расположены пляжи, обеспечить их безопасную работу, – поручил мэр города Анатолий Локоть.
Отмечается, что на всех официальных пляжах уже работают спасательные посты.
Ранее редакция сообщала о том, что мэр и спасатели объяснили почему в Новосибирске задержали открытие пляжей.
Фото Pixabay — PublicDomainPictures
Рубрики :
Регионы:
Теги :