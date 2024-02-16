«Сломал ногу и не смог выбраться»: мужчина пролежал 2 дня в колодце теплотрассы в минус 30 в Новосибирске

В городе Бердске под Новосибирском случайные прохожие услышали стоны из теплового колодца. Они заглянули внутрь и увидели там мужчину, который уже не мог двигаться. Люди вызвали МЧС.
― Вся спасательная операция заняла полчаса. С глубины трёх метров эвакуировали пострадавшего при помощи альпинистского снаряжения. С его слов он сломал ногу при падении и пролежал в колодце два дня, — рассказал временно исполняющий обязанности начальника Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Олег Колобов.
Стоит отметить, что в Новосибирской области уже несколько дней держатся крепкие морозы до -35 градусов. Но только благодаря тому, что мужчина упал в тепловой колодец он не замерз насмерть.
Спасатели предали сибиряка медикам.
Фото: МЧС по Новосибисркой области.
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