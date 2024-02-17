«Жила одна и скрывала беременность»: 22-летняя девушка родила мальчика и выбросила в мусорку в Новосибирске

Вечером, 16 февраля, 36-летний новосибирец Иван Журавлев пошел выбрасывать мусор и услышал слабый писк из контейнера. Мужчина решил, что это котенок и полез в бак, чтобы спасти животное. На улице термометр показывал минус 30 градусов. Сибиряк не смог оставить живое существо погибать на таком холоде.

― Достал пакет, открыл, а там младенец. Он был еще жив. Мужчина завернул его в свою куртку и побежал домой. Сразу же вместе с женой они позвонили в полицию, скорую помощь и даже спасателям. На малыше были капли крови, а пуповина обрезана кустарным способом, ― рассказал правоохранителям Иван Журавлев.

Чудом выжившего ребеночка экстренно доставили в первую детскую городскую больницу. Медики определили мальчика в реанимацию.

Полицейские тем временем по записям с камер видеонаблюдения вычислили девушку, которая выбросила ребенка.

― Оперативно удалось установить квартиру, где проживала молодая мать. По оставленным следам крови стало сразу понятно, что девушка рожала самостоятельно. Ее задержали, провели обыски, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Девушка призналась, что приехала в Новосибирск из Колыванского района. Буквально 1 февраля ей самой только исполнилось 22 года. Она сняла квартиру, жила одна и от всех скрывала свою беременность.

― Не понимала, что делать, когда начались роды. Когда ребенок появился на свет, то приняла решение его выбросить. Кто отец малыша она не знает, ― добавил источник.

Следственный комитет по факту покушения на убийство новорожденного возбудил уголовное дело.

― Следователи и криминалисты регионального управления продолжают работу на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

В Минздраве рассказали, что у крошечного пациента сильное переохлаждение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное, его жизни уже ничто не угрожает.