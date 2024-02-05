«Сломал нос и выбил зуб»: неадекватный мужчина избил подростков на катке в Новосибирске

Выбитым зубом, синяками и сломанным носом закончился поход на каток для двух подростков в Новосибирске. Саша* и Дима* разминались на льду в «Золотой шайбе» на улице Станиславского. Их игра разозлила мужчину, который наблюдал за происходящим в трибуны.

― Мы пришли на каток в субботу с другом и там катались. Я кинул шайбу, она прилетела в борт, где сидел этот мужчина, его жена и ребенок. Это закрытое помещение, где коньки переобувают. Он вышел и начал обзываться и толкаться с претензией, что мы бросаем в его ребенка шайбу. На самом деле в ребенка бы там никак не попало, потому что бортик и стекло защищают. Глаза у него были бешенные какие-то, ― рассказал Infopro54 пострадавший подросток Дима.

На полном серьезе взрослый сибиряк стал на глазах у детей и других взрослых наносить удары мальчишкам. У одного теперь разбита губа, гематомы под глазом и выбит передний зуб. У второго школьника ― сломан нос и разбит мобильный телефон.

После случившегося спутница поторопилась увести буяна с места ЧП. Побег хулигана попал на видео камер наблюдения ближайшего торгового центра.

Родители Димы свозили ребенка на судмедэкспертизу, чтобы зафиксировать побои.

― Мы не собираемся так просто оставлять этот инцидент. Написали заявление в МВД. Надеемся, что полиция установит этого садиста, и он понесет заслуженное наказание. Плюс нам необходима будет компенсация медицинских расходов на наращивание зуба, ― говорит Евгений, отец мальчика.

*Имена подростков изменены.