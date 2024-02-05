Ученые превратят котельные в мини-ТЭЦ в Новосибирской области

Новая разработка новосибирских ученых позволит минимизировать энергопотери, снизить риск коммунальных аварий за счет равномерного перераспределения нагрузки на сети.

— Учеными предлагается создать несколько интегрированных систем энергоснабжения на основе мини–ТЭЦ, что станет эффективным примером использования малой когенерации (процесс совместной выработки электрической и тепловой энергии) на газовых технологиях, — отметил Вадим Васильев, министр науки и инновационной политики Новосибирской области.

По словам Васильева, в проекте ученых предусмотрено создание в населенных пунктах интегрированных систем энергоснабжения, в основе которых будет система современных мини-ТЭЦ.

На данный проект в этом году выделят порядка 86 миллионов рублей.

Уже сейчас ученые разработали методику анализа и ранжирования территорий.

— Примером такой интегрированной системы в Новосибирске является система микрорайона «Березовое», где есть станция, вырабатывающая тепловую и электрическую энергию, — говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что способ получения табака с пониженным содержанием никотина запатентовали в Новосибирске.