Ученые превратят котельные в мини-ТЭЦ в Новосибирской области

Новая разработка новосибирских ученых позволит минимизировать энергопотери, снизить риск коммунальных аварий за счет равномерного перераспределения нагрузки на сети.
— Учеными предлагается создать несколько интегрированных систем энергоснабжения на основе мини–ТЭЦ, что станет эффективным примером использования малой когенерации (процесс совместной выработки электрической и тепловой энергии) на газовых технологиях, — отметил Вадим Васильев, министр науки и инновационной политики Новосибирской области.
По словам Васильева, в проекте ученых предусмотрено создание в населенных пунктах интегрированных систем энергоснабжения, в основе которых будет система современных мини-ТЭЦ.
На данный проект в этом году выделят порядка 86 миллионов рублей.
Уже сейчас ученые разработали методику анализа и ранжирования территорий.
— Примером такой интегрированной системы в Новосибирске является система микрорайона «Березовое», где есть станция, вырабатывающая тепловую и электрическую энергию, — говорится в сообщении правительства Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что способ получения табака с пониженным содержанием никотина запатентовали в Новосибирске.
Фото: Freepik — vecstock
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