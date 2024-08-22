«Служи со своими»: спасающий жизни на СВО новосибирский хирург высоко оценил возможность служить с земляками

В Новосибирской области эффективно реализуется программа «Служи со своими», благодаря которой можно заключить контракт и проходить воинскую службу вместе со своими земляками в одном подразделении.

О том, как проходит служба у военных медиков в зоне спецоперации рассказал начальник медслужбы танкового полка – врач-хирург из Новосибирской области Феликс Енокян. Всему, что требуется на передовой, он научился благодаря поддержке сослуживцев, ведь ранее не имел военного опыта, однако, был движим желанием спасать жизни солдат. Теперь он помогает новым бойцам, даже не имеющим врачебных специальностей, оказывать медицинскую помощь в полевых условиях.

— С самого начала службы налаживается взаимопонимание, взаимодействие, всегда могут найтись общие знакомые, совпасть какие-то интересы. Со мной служит парень, который оказался моим соседом через два дома и уже на этом фоне мы сдружились. Служба с земляками очень помогает, — поделился военный врач.

Феликс Енокян уже награжден Медалью Суворова, Медалью за спасение погибавших и Орденом Мужества.

Программа «Служи со своими» реализуется в регионе правительством Новосибирской области и военным комиссариатом по просьбам желающих служить по контракту. Для добровольцев в регионе предусмотрены всесторонние социальные гарантии: социально-медицинская реабилитация, услуги в сфере культуры, спорта, специализированное лечение и многое другое. Всем, кто заключил контракт на воинскую службу в новосибирских подразделениях, смогут получить востребованную военную специальность – оператор БПЛА и повышенные выплаты.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что гражданам, заключившим контракт на службу с 1 августа по 31 декабря 2024 года, сумма выплат составит 805 тысяч руб. Это единовременная выплата при заключении контракта, которая состоит из двух частей: федеральной — в 400 тыс. руб, в соответствии с новым Указом Президента РФ, и региональной – 405 тыс. руб.