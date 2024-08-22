Депутата города Обь подозревают в получении четырех взяток

СК России по Новосибирской области возбудил четыре уголовных дела в отношении директора муниципального учреждения допобразования — депутата города Обь пятого созыва. Она подозревается в вымогательстве взяток от подчиненных. По информации источника редакции, речь идет о директоре Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Оби».
— Под угрозой создания неблагоприятных условий труда, а также за общее покровительство и попустительство по службе, женщина получила от подчиненных преподавателей взятки в размере 289 тысяч рублей, 35 тысяч, 30 тысяч и 15,6 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.
В следственном комитете отметили, что взятки были получены с января 2021 по июнь 2024 года.
Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России и УФСБ России по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске федеральный судья получил срок за взятки.
Фото freepik, автор: freepik.
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