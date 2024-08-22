Водитель Haval сбил двух девушек на электросамокате в Новосибирске

В Новосибирске устанавливаются обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадали пострадали две девушки. ДТП произошло в Кировском районе города в ночь на 22 августа.

По данным Госавтоинспекции, 25-летний водитель автомобиля Haval ехал по улице Немировича-Данченко со стороны Таймырской и столкнулся с электросамокатом, пересекавшим проезжую часть по «зебре» на запрещающий сигнал светофора.

— В результате ДТП пострадали водитель и пассажир самоката — 19-летняя и 17-летняя девушки. Обе доставлены в медучреждение, — рассказали в городском ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в 2024 году втрое увеличилось количество дорожных аварий с участием водителей электросамокатов. В прошлом году за аналогичный период произошло 26 таких ДТП, в которых пострадали 25 человек погиб один. Это в три раза меньше, чем отмечают сейчас.