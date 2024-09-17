Служи со своими: в России увеличена штатная численность Вооруженных Сил

Депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Андрей Гурулев сообщил, что новые части формируются из добровольцев, которые подписали контракт с Минобороны РФ. Это важно для создания новых соединений и частей в ходе проведения спецоперации.

В Новосибирской области заключить контракт можно в течение одного дня в специализированном пункте отбора по адресу: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16. Новосибирские добровольцы пользуются самым полным спектром соцуслуг, которые распространяются и на членов их семей – от участия в федеральных и региональных программах по медицине до оплаты жилищных расходов, приобретения земельных участков, устройства детей на обучение.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что всем, заключившим контракт на воинскую службу, будет предоставлена возможность получения востребованной воинской специальности – оператор БПЛА. А гражданам, заключившим контракт на службу с 1 августа по 31 декабря текущего года, полагается повышенная выплата – 805 тыс. руб. единовременно при заключении контракта. Она состоит из двух частей: федеральной — в 400 тыс. руб, и региональной – 405 тыс. руб.