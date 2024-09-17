Щуку весом почти 17 килограммов поймали в Новосибирской области

Недавно в Новосибирске рыбаки поймали громадную щуку, которая весила 16,8 кг.

Они были очень рады своему улову и решили выпустить щуку обратно в реку.

— Ну что, девочка наша, отпускаем тебя. До рекорда не дотянули. Пусть она нам принесет больше икринок, — сказали рыбаки, выпуская щуку в воду.

Щука из реки Иня действительно заслужила комплименты. Если верить специальной таблице, то вес в 16,8 кг может означать, что рыба прожила уже 20 лет.

— Икру она принесет, только будет недееспособной, — отметил один из комментаторов в группе Рыбалка в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что гигантскую щуку-фотомодель поймали рыбаки Новосибирска.