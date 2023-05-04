Смарт-пикник покидает пределы Академпарка

В текущем году рамки фестиваля «Смарт-пикник», гости которого знакомятся с достижениями умной мысли в ходе развлекательной программы, расширятся с исключительно Академпарка до Академгородка в целом. Организаторы намерены максимально привлечь к участию научные организации и производственные компании. Об этом и других перспективах мероприятия сообщили его организаторы в ходе пресс-конференции в ТАСС. Как рассказывает программный директор мероприятия Юлий Ульяницкий, одна из основных задач мероприятия — максимально доступно и интересно рассказать гостям о последних научных разработках, в том числе узкоспециализированных.

— Вот человек говорит: у меня есть лазер, я его что, просто покажу? Приносите лазер, поставим зеркало и будем светить на луну, а людям рассказывать и про лазер, и про луну, — приводит пример Ульяницкий. — Популярна тема, связанная с биологией и медициной. Мы заявки от спикеров по этой теме объединяем в некий кластер. Разработки достаточно узкоспециализированы, и рассказывать о них широкой публике сложно. Ребята, у вас есть ракета, а у вас есть лазер, а у вас есть выделения из носа, из которых ДНК получаете. Берём эти выделения, кладём в ракету, поджигаем лазером, красим специальной краской, разработанной в другом институте — представляем все технологии в качестве общего флэшмоба.

Что конкретно уникального смогут увидеть гости фестиваля, его организаторы сообщать не торопятся. Однако, по их словам, «пикник» в следующем году сможет претендовать на всероссийский уровень. К этому располагают, во-первых, собственно, база «Акдемгородка», а, во-вторых то, что «поляна» фестиваля «научпопа» ещё не занята – Новосибирск в этом плане выступает пионером. Некоторые элементы «всероссийскости» гости смогут увидеть уже в этом году. В частности, в ходе концертной программы выступят творческие коллективы «Золото» из Москвы и «Марлины» из Владивостока.

В настоящее время идёт подбор и формирование команд участников, состав которых не будет ограничен исключительно представителями научной сферы.

— Мы принимаем любые идеи, пожелания и заявки, — говорит Ульяницкий. — Основное условие: мы предлагаем вам заняться чем угодно, главное, чтобы это было с умом. Если у вас есть какие-то идеи как представить самих себя на прекрасной тусовке, то придумайте, чем это полезно людям. Приветствуется любая активность. Лучше всего заходят форматы, которые могут стоять на потоке, интерактивность. Это не отменяет более научно-познавательных форматов, они тоже есть в программе. Но, конечно, всё мероприятие должно пахнуть бургерами, глинтвейном и пиротехникой под хорошую музыку, чтобы было настроение.

Как показал опыт прошлого года, такое разнообразие форматов сделало фестиваль точкой притяжении совершенно разных категорий людей.

— Научно-популярная тема отличается тем, что ей покорны все возрасты, все гендеры, религии и национальности, — сообщает гендиректор Академпарка Дмитрий Верховод. — Это та тема, которая объединяет любые аудитории, потому что она совершенно нейтральна.

Научно-популярный фестиваль Smart piknik пройдёт 20 мая. Организаторы ожидают участия более 10 тысяч гостей.

Ранее редакция сообщала, какой из новосибирских фестивалей включен в нацпроект по туризму.