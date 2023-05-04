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Трансграничные переводы SWIFT доступны для физических лиц в Банке «Левобережный»

  • 04/05/2023, 14:24
Банк «Левобережный» принимает входящие и осуществляет исходящие платежи в дружественные страны в российский рублях, китайских юанях, казахстанских тенге, белорусских рублях, таджикских сомони, киргизских сомах и армянских драмах.

трансграничные переводы денег«С сокращением расчетов в долларах США и евро самой популярной валютой для трансграничных переводов является китайский юань, — объясняет Денис Комогорцев, начальник валютного управления Банка «Левобережный». — У нас установлены корреспондентские отношения с банками Китая и их дочками в России, такими как АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА», Moscow, АЙСИБИСИ БАНК, Agricultural Bank of China, Xinjiang Branch, Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Co., Ltd».

Чтобы совершить перевод, обратитесь с паспортом в банк, укажите направление перевода, Ф. И. О. или наименование получателя, номер его счета и реквизиты банка получателя.

Перед совершением перевода эксперты банка рекомендуют получить предварительное согласие от банка получателя/отправителя на зачисление/отправку платежа из/в пользу Банка «Левобережный» (ПАО), а также уточнить в офисе банка действующие ограничения, установленные федеральными законами и нормативными правовыми актами.

Подробности уточняйте по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисах банка.

 

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото предоставлено рекламодателем

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#Рынок микрофинансирования

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : трансграничные переводы денег Банк Левобережный


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